McGregor volta à luta. Recorde aqui os maiores combates de UFC

Este sábado, em Las Vegas, marca o regresso de Conor McGregor ao UFC (Ultimate Fighting Championship), com um combate agendado contra o russo Khabib Nurmagomedov, um dos grandes nomes atuais da modalidade de artes marciais.

A propósito deste combate, o UFC colocou um vídeo nas redes sociais a lembrar as maiores lutas da história neste combate.

O ex-campeão irlandês esteve dois anos afastado do UFC (realizou entretanto um combate de exibição contra Floyd Mayweather, no qual foi derrotado) e regressa agora à Arena T-Mobile para tentar provar que continua em forma. O último combate de McGregor no UFC foi em novembro de 2016, diante de Eddie Álvarez.

Os bilhetes estão obviamente esgotados e foi batido o recorde de vendas em pay-per-view para as pessoas que querem acompanhar a luta pela televisão. De acordo com a organização, foram vendidos mais de três milhões de pay-per-view