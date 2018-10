O irlandês Conor McGregor e o russo Khabib Nurmagomedov foram suspensos por dez dias pela Comissão de Atletas do Nevada na sequência dos incidentes que ocorreram após o combate entre ambos os dois lutadores na madrugada de sábado para domingo, no UFC 229.

Depois de garantir a vitória, Khabib optou por não festejar, preferindo saltar da jaula para atacar um elemento da equipa do seu adversário, gerando grande confusão nas imediações do octógono - pelo meio, um membro da equipa de Khabib, Zubaira Tukhgov, atacou McGregor pelas costas.

Agora, ambos foram punidos com um castigo temporário que vai entrar em vigor na segunda-feira, estando prevista uma audiência para dia 24 de outubro que poderá determinar uma suspensão por tempo indefinido enquanto se aguardam os resultados da investigação, adianta a ESPN, citando a decisão do do diretor executivo da Comissão de Atletas do Nevada, Bob Bennet.

Entretanto, Khabib ameaçou abandonar a promotora em que luta, a Ultimate Fighting Championship (UFC), caso Tukhugov seja despedido.