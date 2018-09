Mbemba reintegrado nos treinos às ordens de Sérgio Conceição

Os golos e as melhores jogadas do V. Setúbal - FC Porto (0-2)

O congolês Chancel Mbemba, 24 anos, está de regresso aos treinos do FC Porto, podendo em breve mais uma opção para o treinador Sérgio Conceição

O defesa-central, contratado ao Newcastle por 4,5 milhões de euros, lesionou-se no joelho esquerdo no primeiro treino que realizou ao serviço dos dragões, tendo agora voltado ao trabalho no relvado, embora ainda com algumas precauções.

Em contrapartida, o médio holandês Riechedly Bazoer, de 21 anos, ficou esta semana entregue ao departamento médico, depois de sofrer uma luxação no ombro direito, lesão contraída logo aos 15 minutos do jogo da equipa B, em Aveiro, frente à Oliveirense, a contar para a 5.ª jornada da II Liga, razão pela qual irá ser obrigado a algum tempo de paragem.

De baixa continua o avançado Soares, que continua a recuperar de uma rotura do tendão do adutor da perna esquerda, não se sabendo o tempo de paragem que ainda terá pela frente.