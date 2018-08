Mbappé vira jogo para o PSG em 45 minutos

Mbappé entrou para a segunda parte e garantiu, com dois golos, a vitória do PSG

A semana passada, na abertura da Ligue 1, Tim Weah (filho de George, o craque agora Presidente da Libéria) marcou o último golo no triunfo sólido do Paris Saint-Germain sobre o Caen. Este sábado, teve direito a começar a partida em Guingamp (tal como o defesa esquerdo local, o português Pedro Rebocho). Mas foi preciso esperar que as trutas dessem a volta a um problema.

Esse problema foi uma primeira parte insípida e aproveitada pelo Guingamp para se colocar na frente do jogo. Nolan Roux fez o 1-0 aos 20'.

Depois do intervalo, com Mbappé lançado para a estreia no campeonato desta época (há uma semana ainda estava de férias), a conversa foi outra. E a mais habitual. Domínio e vitória do PSG. Primeiro, Neymar aproveitou um penálti cometido sobre si próprio para empatar (53').

Depois, o fulgurante Kylian Mbappé tratou do resto. Aos 82' materializou a reviravolta e colocou definitivamente a equipa de Paris a comandar o marcador. Que o campeão do Mundo pela França tratou de enfeitar com um laço ao minuto 90'. Mbappé arrancou em velocidade dizimando a concorrência e à saída do guarda-redes colocou-lhe a bola por cima.

Thomas Tuchel promete manter o aborrecido domínio do PSG em França. Falta saber como se comportarão os parisienses na Europa.