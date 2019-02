Mbappé publica fotografia com Pauleta

Ídolo do presente do Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, partilhou uma fotografia com um ídolo do passado do clube, nada mais, nada menos do que Pedro Pauleta, antigo avançado internacional português que representou o emblema parisiense entre 2003 e 2008.

"Obrigado mais uma vez Mbappé por este entusiasmante encontro com a inesquecível águia dos Açores. Um momento de partilha entre dois símbolos do PSG", pode ler-se no Twitter da conta PSGLeMag, a revista oficial do clube.

Recorde-se que Pauleta é o terceiro melhor marcador de sempre do PSG, com 109 golos em 212 jogos, sendo apenas superado por Cavani e Ibrahimovic.