Há um futebolista que pode juntar Bola de Ouro ao troféu Kopa

O futebolista de 19 anos é o único dos 15 candidatos ao prémio, revelados nesta segunda-feira, que também figura na lista dos 30 melhores jogadores nomeados para a Bola de Ouro.

O extremo do Paris Saint-Germain é igualmente o único campeão do mundo presente na lista para o prémio Kopa.

Além de Mbappé, estão ainda nomeados o seu compatriota Houssem Aouar, do Lyon, e o brasileiro do Santos Rodrygo, o único que joga fora da Europa, no Santos. O Milan tem dois jogadores na lista, os italianos Patrick Cutrone e Gianluigi Donnarumma.

O inglês Trent Alexander-Arnold, do Liverpool, o japonês Ristu Doan, do Groningen, o maliano Amadou Haidara, do Salzburgo, o holandês Justin Kluivert, da Roma, e o norte-americano Christian Pulisic, do Borussia Dortmund, completam a lista.

O vencedor vai ser anunciado pela revista francesa no próximo dia 3 de dezembro.