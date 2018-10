Mbappé faz póquer na goleada do PSG ao Lyon

O Paris Saint-Germain aplicou uma goleada de 5-0 na receção ao Lyon, outro dos candidatos ao título francês, em jogo da 9.ª jornada da Liga francesa.

Foi um autêntico festival da equipa treinada por Thomas Tuchel, que aos nove minutos se colocou em vantagem graças a um penálti transformado por Neymar.

Ainda antes do intervalo, Kimpembe (PSG) e Tousart (Lyon) foram expulsos aos 35 e 45 minutos, respetivamente. Mas na segunda parte começou o espetáculo Mbappé, que marcou quatro golos entre os 61 e os 74 minutos, destroçando por completo a equipa do Lyon, onde o guarda-redes português Anthony Lopes foi impotente para travar a avalancha parisiense.

De mal a pior vai o Mónaco, de Leonardo Jardim, que sofreu a quarta derrota consecutiva em todas as competições, tendo no campeonato francês apenas uma vitória, alcançada na segunda jornada em Nantes.

Desta vez, os monegascos perderam em casa com o Rennes por 2-1, depois de uma primeira parte para esquecer, pois o adversário marcou aos 14 minutos e em cima do intervalo o defesa Andrea Raggi foi expulso. Apesar de jogar com apenas dez unidades, o Mónaco respondeu na segunda parte com um golo de Falcao, mas Ben Harfa ditou o triunfo do Rennes aos 77 minutos.

Este resultado deixa a equipa de Leonardo Jardim na antepenúltima posição já com quatro pontos de atraso da primeira equipa acima da zona de despromoção.

Com o Lille em segundo lugar, o terceiro posto é ocupado pelo Marselha, que recebeu e venceu o Caen, por 2-0, com golos de Mitroglou e Thauvin.

Uma nota para o Nantes, que no primeiro jogo após o despedimento de Miguel Cardoso voltou a perder, agora na deslocação a Bordéus, por 3-0.

Jogos da 9.ª jornada

Toulouse-Nice, 1-1

Lille-Saint-Etienne, 3-1

Guingamp-Montpellier, 1-1

Nimes-Stade Reims, 0-0

Amiens-Dijon, 1-0

Angers-Estrasburgo, 2-2

Bordéus-Nantes, 3-0

Mónaco-Rennes, 1-2

Marselha-Caen, 2-0

Paris Saint Germain-Lyon, 5-0

