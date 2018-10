Mayweather aceita desafio de Khabib Nurmagomedov

A confirmar-se, será um combate histórico, que ditará a primeira derrota na carreira profissional de um dos lutadores. Depois da sonante vitória sobre Conor McGregor e de ter gerado uma enorme confusão após a luta há pouco mais de uma semana no UFC 229, Khabib Nurmagomedov lançou o desafio a Floyd Mayweather, que no verão de 2017 bateu McGregor num combate de boxe.

"Vamos Floyd, temos de lutar. 50-0 contra 27-0. Os dois tipos que nunca perderam. Vamos a isso, porque não? Na selva pode haver apenas um rei. Ele não caiu com o McGregor, mas eu derrubo-o sem dificuldade", atirou o russo, 30 anos, através das redes sociais.

A resposta do pugilista norte-americano surgiu esta segunda-feira, no Instagram. "CBS, Showtime e MGM Grand, peguem no livro de cheques! Vamos tornar Las Vegas grande outra vez!", ripostou The Money, 41 anos.