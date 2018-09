Mau tempo recebe Benfica em Atenas

Mau tempo à espera do Benfica já está em Atenas. A comitiva encarnada deixou Lisboa pelas 16:00 deste domingo e seguirá agora para a unidade hoteleira que servirá de quartel general até perto da hora do jogo com o AEK, do Grupo E da Liga dos Campeões, na próxima terça-feira.

A Grécia, mais precisamente Atenas, as ilhas do Mar Egeu e o centro e este do Peloponeso, tem estado sob alerta para a possibilidade de ser atingida por um ciclone tropical, numa altura em que fortes rajadas de vento continuam a soprar no território. Quando as águias aterram o pior já tinha passado. Horas antes um verdadeiro dilúvio abateu-se sobre a capital. Culpa de um medicane.

Segundo o Observatório de Atenas, citado pela agência AFP, trata-se de um "fenómeno raro na Grécia", um ciclone mediterrânico "medicane" (junção das palavras mediterranean e hurricane, furacão em inglês), que começou no Mar Jónico até ao sudeste do continente grego.