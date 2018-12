Mathieu, Gudelj, Nani e Bas Dost fora do jogo com Vorskla Poltava

O treinador do Sporting, Marcel Keizer, deixou hoje de fora os habituais titulares Mathieu, Gudelj, Nani e Bas Dost da lista de convocados para o encontro frente ao Vorskla Poltava, da Liga Europa de futebol.

Com a equipa já apurada para os 16 avos de final, o treinador holandês prescindiu, por opção, dos quatro habituais titulares, não podendo contar também com o brasileiro Wendel.

O médio brasileiro tem sido aposta do treinador holandês, depois de não ter sido muito utilizado por Jorge Jesus e José Peseiro, mas contraiu uma entorse do joelho esquerdo com lesão parcial do ligamento colateral interno na última partida para o campeonato, em Alvalade, frente ao Desportivo das Aves, prevendo-se uma paragem de cerca de dois meses.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Entre os 18 convocados constam três jogadores do plantel de sub-23, Pedro Marques, Abdu Conté e Bruno Paz, além de como Miguel Luís e Thierry Correia, jovens que já se estrearam pela equipa principal.

O Sporting recebe os ucranianos do Vorskla Poltava na quinta-feira, a partir das 20:00, no Estádio José Alvalade, da última jornada do grupo E da Liga Europa, no qual a equipa 'leonina' ocupa a segunda posição, com 10 pontos, a três dos ingleses do Arsenal, que lideram, mas já assegurou o apuramento para a fase seguinte.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Renan e Salin.

Defesas: Ristovski, Thierry Correia, Jefferson, Coates, André Pinto e Abdu Conté.

Médios: Petrovic, Pedro Marques, Bruno Fernandes, Acuna, Miguel Luís, Bruno Paz.

Avançados: Carlos Mané, Diaby, Fredy Montero, Jovane Cabral.