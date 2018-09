Massimiliano Allegri: "Videoárbitro teria ajudado" Ronaldo

Ronaldo expulso em Valência sai do campo a chorar e falha reencontro com Mourinho

A expulsão de Cristiano Ronaldo no jogo da quarta-feira da Liga dos Campeões levou o treinador da Juventus a defender a introdução do videoárbitro nesta competição. "O quê que posso dizer da expulsão de Cristiano Ronaldo? Que nesta ocasião, o VAR teria ajudado."

Massimiliano Allegri lamentou ainda ter perdido o jogador por alguns jogos. "Com o VAR tinha-se visto que não era para expulsão. Esperamos não o perder por muitos jogos", declarou no final do jogo, que a Juventus acabou por ganhar frente ao Valência por 2-0.

Ronaldo acabou expulso aos 29 minutos, naquela que foi o seu primeiro cartão vermelho na competição. Entretanto em Itália, os media estão espantados com a defesa de Allegri à introdução desta tecnologia nos jogos da Liga dos Campeões. Isto porque a Juventus tem sido um dos clubes que mais tem criticado esta tecnologia na Série A.

Em outubro do ano passado, Allegri dizia que o VAR estaria a transformar o futebol no basebol americano, com análise eletrónica de todos os lances: "Depois ficamos dez horas no estádio, a comer nozes, e só há um lance de jogo a cada quarto de hora."

Segundo avançou ainda em agosto o jornal inglês The Times, a UEFA quer introduzir o VAR na Liga dos Campeões, a partir dos quartos-de-final da competição, já nesta época. Deverá haver uma decisão do comité executivo no final do setembro.