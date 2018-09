Marta Soares demarca-se de apoio de membro da MAG a Varandas

Um dia depois de Diogo Orvalho, membro da Mesa da Assembleia Geral (MAG) presidida por Jaime Marta Soares no Sporting, ter manifestado o seu apoio a Frederico Varandas para as eleições aos órgãos do clube através de um artigo de opinião no Record, o líder da MAG reagiu "na sequência de exposições" de algumas candidaturas.

Num comunicado publicado no site leonino, Marta Soares escreve que "o Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting Clube de Portugal mantém a sua total equidistância relativamente a todas as candidaturas", "desde junho deste ano, a MAG é constituída apenas pelo seu Presidente que, tal como referem os Estatutos do Sporting CP, é, por si só, um Órgão do Clube" e que "as declarações do Dr. Diogo Orvalho são da sua única e exclusiva responsabilidade, como tal só a si o comprometem, nada tendo a ver com a MAG onde não exerce qualquer função".

Refira-se que um dos candidatos, Dias Ferreira, criticou esta quinta-feira a tomada de posição de Diogo Orvalho, considerando-a "uma violação inequívoca do dever de imparcialidade de um dos membros da atual Assembleia-Geral".