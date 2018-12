Pelé, Zico, Ronaldo e... Marta. Chegou uma mulher à Calçada da Fama do Maracanã

"É fantástico voltar ao Maracanã, receber esta homenagem e recordar todos os momentos que aqui vivi. É a cereja no topo do bolo e um reconhecimento não só para mim, mas para todas as mulheres e meninas que lutam constantemente no desporto", afirmou a melhor futebolista do mundo para a FIFA.

Marta, de 32 anos, que alinha no Orlando Pride, nos Estados Unidos, assinou também o livro de honra do 'templo' do futebol brasileiro e aproveitou a cerimónia de homenagem para pedir "mais políticas que incentivem os jovens a praticar desporto".

Com esta distinção, Marta junta-se a vários ex-futebolistas brasileiros, como Pelé, Garrincha, Zico, Ronaldo ou Ronaldinho Gaúcho, num espaço que conta igualmente com as impressões do português Eusébio da Silva Ferreira, o primeiro estrangeiro a ser imortalizado no Maracanã, em 2004.

A futebolista brasileira é a recordista de prémios FIFA para a melhor futebolista feminina do mundo, tendo sido agraciada com o troféu em seis ocasiões (2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2018).