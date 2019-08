Jardim, Paulo Sousa e Villas-Boas continuam sem vencer

Habibou Diallo foi o grande destaque do encontro, ao anotar um bis pelo Metz, aos 11 e 53 minutos, antes de Renaud Cohade, aos 66, selar o segundo desaire dos monegascos, que terminaram o encontro reduzidos a 10 elementos, por expulsão de Ruben Aguilar, aos 34. Após ter perdido pelo mesmo resultado diante do Lyon, na ronda inaugural, a formação do principado, que teve o internacional português Gelson Martins de início, é última classificada da Ligue 1 , sem pontos, seis golos sofridos e nenhum marcado. Além de Gelson Martins, também Gil Dias foi utilizado por Leonardo Jardim, tendo sido lançado aos 70 minutos.

Já o Bordéus, comandado por Paulo Sousa, também continua sem vencer na prova, tendo empatado 1-1 na receção ao Montpellier, que contou com o central luso Pedro Mendes no onze titular. Os visitantes colocaram-se em vantagem, por intermédio de Andy Delort, aos 22 minutos, mas Josh Maja repôs a igualdade, aos 70, possibilitando que os girondinos conquistassem o primeiro ponto na prova, depois de terem sido derrotados pelo Angers (3-1), na primeira jornada.

De resto, esta voltou a ser uma jornada amarga para os técnicos lusos em França, já que o Marselha, treinado pelo português André Villas-Boas, empatou 0-0 em Nantes. Na primeira ronda, os marselheses tinham perdido por 2-0, na receção ao Reims.

O Lille, com os portugueses José Fonte e Tiago Djaló no centro da defesa, perdeu por 1-0 na visita ao reduto do Amiens, graças ao tento de Sehrou Guirassy, aos 70 minutos, num encontro em que o vice-campeão gaulês viu Boubakary Soumare ser expulso, aos 39.

O Nice juntou-se ao Lyon na liderança, ambos com seis pontos, depois de vencer o Nîmes, por 2-1, numa partida que teve três expulsões.

No outro jogo do dia, o Toulouse recebeu e venceu o Dijon, por 1-0.

A segunda ronda da Liga francesa encerra do domingo, com a visita do bicampeão Paris Saint-Germain ao terreno do Rennes.