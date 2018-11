Mário Rui avisa que seleção italiana "mudou para melhor"

Em conferência de imprensa realizada na Cidade do Futebol, em Oeiras, o jogador do Nápoles assumiu que o jogo "é especial", por se cruzar com colegas e ex-colegas de equipa e por ser no país onde joga "há muitos anos", mas vincou a determinação da equipa de Fernando Santos em vencer e selar o apuramento para a final four da nova competição da UEFA.

"Vamos defrontar uma equipa que mudou muito desde o último jogo contra nós [vitória de Portugal, por 1-0, em Lisboa], que joga de maneira diferente, com grande qualidade e que vai jogar para ganhar. Mudou para melhor, mas vai encontrar uma seleção com o mesmo objetivo e com vontade de dar continuidade ao que tem feito: jogar bem e ganhar", afirmou.

A perspetiva de um empate no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, que é suficiente para confirmar o primeiro lugar de Portugal e a consequente qualificação para a fase seguinte, foi relativizada pelo lateral esquerdo, de 27 anos.

"Falta só um ponto, mas o nosso objetivo foi sempre fazer três pontos e ganhar cada jogo. É esse o objetivo: tentar ganhar e fazer os três pontos contra a Itália. A seleção italiana estava a atravessar um momento menos positivo, mas nas últimas partidas mostrou sinais positivos. Neste momento está a praticar um bom futebol e é uma seleção muito difícil", observou.

Mário Rui está a jogar em Itália desde a temporada 2011/12 e tem por isso um conhecimento privilegiado da seleção comandada por Roberto Mancini, mas preferiu valorizar a preparação do jogo feita pela equipa técnica lusa e recusou revelar as conversas com o avançado Lorenzo Insigne, com quem partilha o balneário no Nápoles.

"Tendo uma boa relação com o Lorenzo [Insigne], é normal falarmos, mas o que falámos fica entre nós. É um prazer jogar contra a Itália. Apesar de conhecer muitos jogadores, o nosso staff está muito mais bem preparado", disse.

A seleção portuguesa cumpre esta quinta-feira o derradeiro treino na Cidade de Futebol e parte para Itália ao início da tarde.

Para sexta-feira fica reservada a conferência de imprensa do selecionador nacional, Fernando Santos sobre o encontro entre Itália e Portugal, marcado para sábado, no Estádio Giuseppe Meazza, com início às 19.45 (hora de Lisboa).

Portugal lidera o Grupo 3 da Liga das Nações A, com seis pontos, mais dois do que a seleção transalpina e mais cinco do que a lanterna-vermelha Polónia, já eliminada.

A equipa nacional precisa apenas de conquistar um empate em Milão para se qualificar para a final four, mas mesmo uma derrota poderá ser retificada três dias mais tarde, em 20 de novembro, quando receber a Polónia, em Guimarães.