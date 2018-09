Marido de Serena quebra o silêncio: "Cartoon racista e misógino"

Serena vs. Carlos Ramos: quem está com quem na grande polémica do ténis

O marido de Serena Williams, Alexis Ohanian, quebrou esta quinta-feira o silêncio acerca da polémica que envolveu a mulher na final do US Open e do controverso cartoon que se seguiu por parte de um cartoonista do Herald Sun, Mark Knight.

"Estou verdadeiramente perplexo por saber que este editor do jornal australiano que está por trás do cartoon ostensivamente racista e misógino da minha mulher é um 'Campeão Masculino de Mudança'. Isto também deveria ser uma sátira?", publicou Ohanian, 35 anos, no Twitter, juntando ao texto a hiperligação do perfil de Damon Johnston, que defendeu o cartoon e o cartoonista das críticas.

Na caixa de comentários do tweet, vários utilizadores da rede social mostraram o seu apoio ao casal, embora outros também tenham criticado a atitude de Serena para com o árbitro português Carlos Ramos.