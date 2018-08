Marega foi reintegrado nos treinos do FC Porto

Moussa Marega foi esta quarta-feira reintegrado nos trabalhos do plantel principal do FC Porto, às ordens do treinador Sérgio Conceição. Foram 19 dias que o internacional maliano esteve afastado do grupo de trabalho, alegadamente por querer ser transferido.

Foi na véspera da Supertaça diante do Desp. Aves que o avançado começou a trabalhar à parte, sendo que na altura havia o interesse dos ingleses do West Ham na sua contratação. Neste momento estará colocada de parte a possibilidade de Marega deixar o FC Porto, razão pela qual volta a entrar nas contas de Sérgio Conceição, que já o poderá utilizar no próximo jogo da Liga, no sábado no Dragão, frente ao V. Guimarães.

Com a reintegração de Marega, as baixas no plantel portista limitam-se agora aos lesionados Diogo Costa, Mbemba, Danilo Pereira e Soares.