Marcus Rashford renova com Manchester United até junho de 2023

"O Manchester United está feliz em anunciar que Marcus Rashford assinou um novo contrato, que o manterá no clube até junho de 2023, com a opção de mais um ano", referem os 'red devils', no site oficial na Internet.

Rashford, de 21 anos, é um jogador da formação do United, clube a que está ligado desde os escalões de formação, quando tinha apenas sete anos.

"O Manchester United tem sido tudo na minha vida, desde que aqui cheguei, com sete anos. Este clube formou-me, como jogador e pessoa. Como tal, é um imenso privilégio ter a oportunidade de vestir esta camisola", disse o internacional inglês, citado pelo clube.

© REUTERS/Andrew Yates/File Photo

Também o treinador Ole Gunnar Soljskaer demonstrou o seu contentamento com a renovação. "Apesar de ter apenas 21 anos, o Marcus já demonstrou grande experiência. Tem um futuro fantástico pela frente e estou muito feliz que tenha assinado um novo contrato", disse.