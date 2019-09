Marco Silva vence Nuno Espírito Santo em duelo português na Premier League

O Everton, treinado por Marco Silva, venceu este domingo o Wolverhampton, orientado por Nuno Espírito Santo, por 3-2, com um bis do brasileiro Richarlison e com a ajuda de Rui Patrício, na quarta jornada da Liga inglesa de futebol.

No Goodison Park o guarda-redes da seleção portuguesa atrapalhou-se com a bola logo aos cinco minutos, depois de um passe de um defesa dos Wolves, e permitiu o golo inaugural de Richarlison para o Everton. Pouco depois, aos nove minutos, Saiss refez a igualdade para os visitantes, mas Iwobi, aos 12, voltou a dar vantagem à equipa da casa, resultado que se manteve até ao intervalo.

Na segunda parte, os Wolves voltaram a chegar ao empate, aos 75 minutos, pelo mexicano Raul Jiménez, ex-jogador do Benfica, mas Richarlison deu o triunfo ao Everton, aos 80, batendo novamente Patrício.

Do lado do Everton, Marco Silva contou com André Gomes a tempo inteiro, enquanto no Wolverhampton, além de Rui Patrício, também Rúben Neves e Rúben Vinagre foram titulares, enquanto Diogo Jota, João Moutinho e Pedro Neto foram lançados durante o decorrer do encontro.

Na Premier League, o Everton saltou para o quinto lugar, com sete pontos, enquanto o Wolverhampton caiu para o 17.º posto, com três, e continua sem vencer na prova.