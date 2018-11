Marco Silva trava Chelsea

Mourinho em retoma para desempatar duelo inglês com Guardiola

O Chelsea tinha este domingo a possibilidade de igualar o Liverpool na liderança provisória da liga inglesa, antes de o Manchester City receber o vizinho United, mas o Everton de Marco Silva foi a Stamford Bridge colocar um travão no entusiasmo dos blues.

A formação orientada pelo treinador português, com o médio André Gomes em campo durante os 90 minutos, segurou uma igualdade a zero e fez os londrinos, que ainda não perderam no campeonato, somarem o quarto empate, após terem conhecido a mesma sorte na visita ao vizinho West Ham e nas receções a Liverpool e Manchester United.

O Chelsea deixa assim, para já, fugir os reds e permitir a aproximação do Tottenham, que já só está um ponto. O Everton, por sua vezes, continua no nono lugar.

Consulte AQUI a classificação da liga inglesa.

Resultados da 12.ª jornada

Caridff 2-1 Brighton

Huddersfield 1-1 West Ham

Leicester 0-0 Burnley

Newcastle 2-1 Bournemouth

Southampton 1-1 Watford

Crystal Palace 0-1 Tottenham

Liverpool 2-0 Fulham

Chelsea 0-0 Everton

Arsenal - Wolverhampton (domingo, 16.30)

Manchester City - Manchester United (domingo, 16.30)