Marco Silva e Nuno Espírito Santo perdem em Inglaterra

Tarde de sábado negra para os treinadores portugueses na Premier League, pois o Everton de Marco Silva e o Wolverhampton de Nuno Espírito Santo sairam derrotados dos seus jogos da 34.ª jornada.

O Everton viu quebrada a série de três vitórias consecutivas na deslocação a Londres para defrontar o Filham, já condenado à despromoção. Tom Cairney e Ryan Babel fizeram os golos que ditaram a derrot, por 2-0, dos blues, que contaram com André Gomes no onze.

Já o Wolverhampton, depois de ter sido eliminado da Taça de Inglaterra no prolongamento com o Watford, perdeu agora em Southampton, por 3-1. Nathan Redmond abriu o marcador logo aos dois minutos para os saints, o ex-portista Willy Boly, a passe de João Moutinho, ainda empatou, mas depois voltou a surgir Redmond a colocar a equipa da casa em vantagem antes do intervalo.

No segundo tempo, Shane Long (71') fez o resultado final, que ainda assim mantém os Wolves no oitavo lugar com 47 pontos, os mesmos do Leicester. Nesta partida, Nuno Espírito Santo utilizou os portugueses Rui Patrício, Rúben Neves, João Moutinho e Diogo Jota, que foi substituído por Hélder Costa.

Em grande esteve o Tottenham que garantiu o terceiro triunfo consecutivo no seu novo estádio. Desta vez, os spurs venceram golearam o já condenado Huddersfield por 4-0, com Wanyama a abrir o marcador e o brasileiro Lucas Moura a fechar o resultado com um hat-trick.

A maior goleada da jornada até ao momento foi, no entanto, alcançada pelo Bournemouth que foi a casa do aflito Brighton vencer por 5-0.

Jogos da 34.ª jornada da Premier League:

Leicester-Newcastle, 0-1

Tottenham-Huddersfield, 4-0

Fulham-Everton. 2-0

Southampton-Wolverhampton, 3-1

Burnley-Cardiff , 2-0

Brighton-Bournemouth, 0-5

Manchester United-West Ham (às 17.30 horas)

Crystal Palace-Manchester City (domingo)

Liverpool-Chelsea (domingo)

Watford-Arsenal (segunda-feira)