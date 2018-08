Marcelo não entende decisão de Lopetegui e sente falta de CR7

Real Madrid vence o Getafe no primeiro jogo da Liga pós-Ronaldo

Substituído por Varane aos 61 minutos do jogo deste domingo entre Real Madrid e Girona, quando os merengues venciam por 3-1, Marcelo disse não entender a decisão de Julen Lopetegui, que mudou Nacho para o lado esquerdo da defesa após a saída do brasileiro.

"Fiquei surpreendido pela substituição, mas respeito a decisão do mister. Queria continuar porque estou bem, a 100 por cento. Entender a substituição não entendo, mas respeito-a. É uma decisão do mister. Eu quero jogar sempre", afirmou na zona mista do Estádio de Montilivi, após a vitória dos tricampeões europeus por 4-1, em partida da 2.ª jornada da liga espanhola.

O internacional canarinho de 30 anos falou ainda do seu ex-companheiro de equipa Cristiano Ronaldo: "Cristiano é o melhor do mundo. Está claro que sinto a falta de jogar com ele."