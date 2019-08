Marcelo e Santos em conversa. "Portugal não tem mais ou menos talento do que no passado"

No fim do programa, Nuno Santos ofereceu uma bola do novo canal "para os netos do Presidente"

"Portugal tem muito talento e já tem muito conhecimento". As palavras são do selecionador nacional, Fernando Santos, que numa conversa com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, esta quinta-feira à noite, transmitida na estreia do canal televisivo da Federação Nacional de Futebol, 11, elogiou a melhoria na formação dos jogadores portugueses. Selecionador e presidente concordam: é uma época de ouro e está a transmitir confiança ao país.

Não é apenas uma questão de talento. Para Fernando Santos, "Portugal não tem mais ou menos talento do que no passado. Tem é mais visibilidade". Hoje, os atletas têm condição para se formarem melhor e mais rápido, "os jogadores chegam aos 18, 19 anos bem formados, aptos a puderem fazer parte da seleção nacional. No passado, quem conseguia isto era a exceção". Há melhores espaços e equipamentos disponíveis para os desportistas e treinadores mais capazes.

"Eles vão-se integrando neste espírito do grupo. O importante é que não percam a individualidade, mas que estejam dentro do grupo. E estão a integrar-se de forma natural", respondeu o selecionador a uma pergunta de Marcelo de Rebelo de Sousa, que segundo contou tinha sido encomendada pelos netos do Presidente.

Também é isto (espírito de equipa) o desporto, concluem. Espírito de equipa, socialização, o convívio e ar livre. "O desporto tem um papel fundamental na vida. O desporto é estruturante. É uma forma de integração social", refere Marcelo Rebelo de Sousa.

A vitória do Euro e a confiança nos portugueses

Durante a conversa, em direto do Palácio de Belém, Lisboa, mediada pelo jornalista Nuno Santos, os dois relembraram ainda a vitória de Portugal no Campeonato Europeu de Futebol de 2016. "Numa altura de crispação política", a conquista nacional teve a capacidade de unir os portugueses, segundo Marcelo. Trouxe confiança em todas as áreas e inspirou outras vitórias, noutras modalidades. "Foi de facto importante", concluiu.

"Em França [país anfitrião], todos os portugueses nos dias seguinte tinham mais 20 cm do que na véspera e falavam aos seus patrões franceses com outra cara", recorda o chefe de estado. E mesmo perante os outros, Marcelo viu a diferença. Em 2016, segundo o presidente, Portugal recebeu cerca de dez chefes de estado "e não houve nenhum que não me tivesse dado os parabéns".

"O mundo dá-nos uma importância que nós não vemos em nós próprios. Nós apoucámo-nos muitas vezes", afirma Marcelo.