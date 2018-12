Marcel Keizer: "Ninguém esperava marcar seis golos na Liga Europa"

Marcel Keizer confessou que não esperava que o Sporting marcasse seis golos no jogo de quinta-feira da Liga Europa diante do Qarabag, mas frisou em conferência de imprensa que ainda falta "imenso" para que a equipa atinja a perfeição, nomeadamente na organização defensiva na rapidez com que a pressão sobre a bola é exercida.

Com elogios para o futebol "muito bom" do Rio Ave, o treinador holandês não quis falar da crise do Benfica e disse que Wendel "está bem mas pode fazer ainda melhor".

Sumário das primeiras três semanas? "Sporting é um clube muito grande, com muita atenção mediática. Agora temos de continuar com este tipo de desempenho"

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Rio Ave é o primeiro verdadeiro teste? "Vimos os jogos com o Rio Ave e eles jogam muito bom futebol. Vamos dar o nosso melhor para vencer amanhã [segunda-feira] "

Sporting melhor com Keizer? "Não sei o que se passou antes. Sei apenas o que acontece agora: os jogadores têm trabalhado com muita energia e empenho nos treinos. As coisas têm corrido muito bem, mas temos tido jogos a cada três ou quatro dias e temos de estar focados no jogo seguinte"

Wendel? "Traz o que todos os jogadores têm trazido: energia e qualidade com a bola nos pés. Está bem mas pode fazer ainda melhor"

Crise no Benfica? "Estou focado apenas na minha equipa"

Começo melhor do que o esperado? "Ninguém esperava marcar seis golos na Liga Europa. A construção dos golos e a pressão que exercemos foram muito boas. Temos marcado muitos golos"

Acuña? "Pode jogar tanto a lateral como a extremo"

Liga portuguesa? "Equipas muito organizadas, equipas fisicamente muito boas, com qualidade no ataque e difíceis de bater. Respeitamos todas as equipas"

Bas Dost? "O Bas veio de uma lesão e quando cheguei ainda não estava a 100 por cento, por isso é que tem sido substituído. É um bom ponta de lança, que tem qualidade para jogar na seleção holandesa"

O que falta para a perfeição? "Imenso! Falta sermos mais organizados no processo defensivo e exercermos uma pressão mais rápida"

Adeptos? "A equipa gosta do apoio dos adeptos e espera voltar contar com eles"

Mathieu, Acuña e Bruno César de volta

Relativamente ao grupo viajou para Baku, Marcel Keizer deixou de fora Miguel Luís, Tiago Djaló e Carlos Mané, tendo chamado Mathieu, Acuña e Bruno César para o jogo com o Rio Ave.

Montero e Ristovski, que já tiveram alta médica e trabalham normalmente, ainda não integram a convocatória, enquanto Battaglia e Raphinha continuam entregues ao departamento médico.