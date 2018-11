"Marcel Keizer? Ajax B era dominador, corria riscos e tinha grande atitude ofensiva"

O jovem guarda-redes português Miguel Santos, 24 anos, até levou a melhor quando ao serviço do Fortuna Sittard defrontou o Ajax B de Marcel Keizer, apontado como provável novo treinador do Sporting, mas teceu os maiores elogios às ideias de jogo do ainda técnico do Al Jazira.

"O Ajax B era uma equipa extremamente dominadora, corria riscos, tinha uma saída de bola curta e uma atitude ofensiva muito grande", recordou ao DN o guardião luso, em alusão à temporada de 2016/17, em que a formação secundária do clube de Amesterdão terminou a II Liga holandesa em 2.º lugar, com 93 golos marcados (e 54 sofridos) ao longo das 38 jornadas.

Foi precisamente essa campanha que levou Keizer à equipa principal do Ajax, onde replicou "o mesmo estilo" exibido na época anterior ao comando dos bês, tendo ajudado a potenciar jovens como os já internacionais holandeses Justin Kluivert, Donny van de Beek, Frenkie de Jong e Matthijs de Ligt.

Apesar das diferenças entre o futebol português e o holandês, Miguel Santos acredita que o modelo de jogo do técnico de 49 anos "pode ter sucesso" em Portugal. "Está tudo na confiança, para se correr riscos. Talvez numa equipa B e numa liga secundária haja menos pressão. Mas quando chegas à equipa principal e tens pela frente jogadores mais habilidosos e experientes, cada erro é fatal. Podes pagar mais pelos erros numa I Liga", considerou o guardião luso, atualmente ao serviço dos romenos do Astra Giurgiu depois de ano e meio na Holanda.

Sobre a personalidade de Marcel Keizer, Miguel Santos confessa desconhecimento: "Nunca entendi o holandês, por isso sempre estive à parte."