Marcel Keizer admite poupar jogadores no Dragão

Marcel Keizer, treinador do Sporting, admitiu esta sexta-feira a possibilidade de poder poupar alguns jogadores no jogo com o FC Porto, no Estádio do Dragão, da última jornada da I Liga, uma vez que é bem mais importante o clássico da final da Taça de Portugal, dentro de uma semana.

"Este é um jogo importante pelo prestigio, até porque são dois grandes clubes que querem ganhar todos os jogos. É verdade que não é um jogo tão importnate para os pontos e que para nós é bem mais importante a final da Taça de Portugal", frisou o técnico holandês, acrescentando que na partida deste sábado "há jogadores que têm de jogar para manterem o ritmo de jogo e outros terão de ser poupados". "Temos dois jogadores suspensos [Ristovski e Coates] e, como tal, temos de ver quem pode entrar no onze", acrescentou.

E, nesse sentido, não desfez a dúvida sobre Bruno Fernandes, que neste último jogo do campeonato terá ainda o desafio de se tornar o melhor marcador da prova, uma vez que está a apenas um golo do benfiquista Seferovic. "Não é importante para mim nem para ele ser melhor marcador", disse.

Um dos jogadores que não está pronto para fazer o jogo todo com o FC Porto é Bas Dost. "Não está preparado para jogar os 90 minutos, temos estado a trabalhar com ele de forma mais específica, que vem de uma longa lesão", assumiu.

Em relação ao FC Porto, Keizer disse tratar-se de "uma equipa forte, com muita qualidade técnica". "Temos de jogar dois jogos com eles numa semana e será um grande desafio para nós. Amanhã [este sábado] Temos de jogar como sempre fazemos, focados, algo que nos últimos jogos nos tem dado bons resultados", acrescentou.

Numa jornada em que vai ser conhecido o campeão nacional, o treinador holandês disse não ter preferências sobre quem gostaria que conquistasse o título. "Não prefiro nada. Há dois clubes a lutar pelo título e nós temos de jogar o nosso jogo, temos de ganhar pelo Sporting."

Questionado sobre o argentino Vietto, que será reforço do Sporting na próxima época, Keizer mostrou-se "contente" com a contratação, admitindo que "pode ser um jogador importante na equipa". "Espero que possa mostrar toda a qualidade ao serviço do Sporting", finalizou.