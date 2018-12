Marcel Keiser: "Os jogadores gostam do futebol que praticamos"

Marcel Keiser cumpriu esta segunda-feira o terceiro jogo pelo Sporting e para já está 100% vitorioso, O treinador holandês gostou da exibição dos seus jogadores, mas diz que ainda há coisas a melhorar.

"Viemos de um jogo duro na quinta-feira, de uma longa viagem e depois jogar assim, penso que fizemos uma grande exibição. Acho que estivemos muito espaçados na pressão. Normalmente estamos mais próximos, o Rio Ave é uma equipa que joga bom futebol e demos algum espaço. Mas marcámos grandes golos, vencemos, estou feliz com a equipa", referiu, apontando o que pretende para o futuro: "Um futebol técnico, mas realista, com pressão alta. Pressionamos alto, vejo que os jogadores gostam do futebol que praticamos e isso é bom, porque também me deixam satisfeito. O Jovane? Marcou um grande golo. Entra e faz aquilo... estou feliz por ele."

Fábio Coentrão reencontrou o Sporting e quando saiu recebeu uma ovação dos adeptos leoninos presentes no estádio. "Estou grato pelo que o Sporting fez por mim. Seguramente não vou jogar mais nos três grandes de Portugal e agora posso dizer à boca cheia: o meu clube é o Sporting. Sou adepto do Sporting e quero que o Sporting ganhe. Tenho de estar grato a estes adeptos que no passado me receberam de braços abertos", referiu. O jogador referiu ainda que agora, ao serviço do Rio Ave, sente o peso das arbitragens: "Temos sido prejudicados pelas arbitragens. Agora que estou neste lado, vejo o quanto é difícil jogar nestas equipas."