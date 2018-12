Marco Silva perde dérbi com Liverpool no último suspiro

Golaço de Cedric e estreia de Dalot no empate do Southanpton com o Manchester United

O Everton de Marco Silva esteve a segundos de travar o Liverpool em Anfield, casa dos reds, mas acabou por sair derrotado devido a um golo aos 90+5 minutos, apontado por Divock Origi, na sequência de um livre e de um lance em que o guarda-redes Jordan Pickford ficou mal na fotografia, ao deixar a bola embater na trave e escapar para a cabeça do avançado belga.

O golo foi efusivamente comemorado pelo treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, que correu para o relvado para abraçar o guardião Alisson.

Naquele que foi o centésimo dérbi em Anfield no primeiro escalão, a equipa da casa somou a 44.ª vitória - registando-se ainda 23 triunfos do Everton e 33 empates - e manteve os dois pontos de atraso para o líder Manchester City e os cinco de avanço sobre o Chelsea, que é terceiro classificado. A equipa do treinador português, por sua vez, foi alcançada pontualmente pelo Manchester United de José Mourinho, mantendo no entanto o sexto lugar, devido à diferença entre golos marcados e sofridos.

Consulte AQUI a classificação da liga inglesa