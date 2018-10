Maratona de Lisboa com partida adiada devido ao mau tempo. "Quero é que as provas se realizem"

"Recorde do mundo? Nem penso nisso, quero é que as provas se realizem", confessou Carlos Móia, presidente do Maratona Clube de Portugal, organizador da Maratona de Lisboa que, em princípio, se realizará na manhã deste domingo. Mas uma hora mais tarde.

"Estou numa reunião com a Proteção Civil. Tivemos de adiar o início da Maratona para as 9:00 e da meia maratona para as 11:30, deslocando a partida desta para o IC2", explicou ao DN.

"Temos de ver quais são os efeitos da tempestade no terreno. Mesmo assim, uma hora de trabalho já é capaz de fazer muita gente perder o avião. Isso é que me preocupa neste momento", prosseguiu.

"Vamos ver como se desenrola a tempestade durante a noite. Mas só se houver uma catástrofe nacional é que não se realizarão as provas", concluiu.

Recorde-se que a 6.ª edição da Maratona de Lisboa tinha como grande atrativo um cheque de 500 mil euros para o atleta que batesse o recorde do mundo na maratona.

O recorde mundial masculino pertence queniano Eliud Kipchoge (2h01m40s) e no setor feminino à britânica Paula RadCliffe (2h15m25s).

A organização anunciou a inscrição de cerca de cinco mil atletas, 3500 dos quais estrangeiros. De entre estes, 20 são de elite mundial.

Assim, a prova terá início este domingo em Cascais às 9:00, e não às 8:00, como previamente definido e anunciado., e terminará na Praça do Comércio, em Lisboa.

A meia maratona parte, então, do IC2, e não da Ponte Vasco da Gama como estava programado. A partida será dada às 11:30, e não às 10:30 como inicialmente previsto.

NOTA: Corrige hora de partida da meia maratona (passa das 10:30 para as 11:30; e recorde mundial masculino, estabelecido em setembro pelo queniano Eliud Kipchoge, com 2h01m40s