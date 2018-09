Maradona vai treinar no México... onde se sagrou campeão do Mundo em 1986

Em julho, Diego Maradona foi notícia por se ter tornado presidente do Dínamo de Brest, equipa da Bielorrúsia, chegando mesmo a ser apresentado com pompa e circunstância no relvado dentro de um jipe militar. Mas ao que parece a aventura foi curta, pois esta quinta-feira foi anunciado como treinador do Dorados de Culiacán, equipa da II Divisão mexicana que foi fundada em 2003.

O clube tornou oficial a contratação do astro argentino, mas não revelou muitos pormenores, nem sequer a data em que Maradona irá começar a trabalhar. Curiosamente, o Dorados foi o último clube onde Pep Guardiola atuou como jogador, na temporada 2005/06.

Esta será mais uma nova aventura de Maradona como treinador, que começou em 2010 quando foi eleito selecionador da Argentina. Acabou eliminado pela Alemanha no Mundial d África do Sul e foi demitido do cargo. Depois disso dirigiu o Al Wasl e o Al Fujairah dos Emirados Árabes Unidos (2011-2012), o Racing de Avellaneda (1995) e o modesto Mandiyú de Corrientes (1994), ambos da Argentina.

O antigo jogador, atualmente com 57 anos, vai agora treinar pela primeira vez no México, precisamente no país onde venceu em 1986 o Mundial pela Argentina.

O Dorados começou mal o campeonato, onde atualmente ocupa a penúltima posição. Na sequência dos maus resultados, o clube despediu o treinador Paco Ramírez, que agora foi substituído por Diego Armando Maradona.