Mancini encontrou a explicação para a seca de golos de Cristiano Ronaldo

Ao fim de três jornadas disputadas na liga italiana, zero golos para Cristiano Ronaldo. Nada de alarme, até porque o caso não é para isso - na época passada também passou por situação idêntica no início da época e acabou a liga espanhola com 27 golos-, mas os adeptos da Juventus anseiam pelos golos do melhor jogador do Mundo.

Em Itália a seca de golos do internacional português tem sido o assunto do dia e até o selecionador italiano Roberto Mancini foi questionado sobre isso e revelou a sua teoria apontando o dedo ao sistema defensivo do calcio.

"Há momentos onde, simplesmente, as coisas não aparecem. Não me parece que o Cristiano vá ter problemas em voltar aos golos. Está num momento difícil, mas é algo normal para os avançados. Em Itália, as equipas defendem sempre no seu próprio meio-campo e Ronaldo não tem tantos espaços como tinha em Espanha, onde se joga outro tipo de futebol", afirmou o técnico italiano.

O próprio Ronaldo também parece ser da mesma ideia e por isso falou com o selecionador português, Fernando Santos, para o dispensar destes dois jogos da seleção, com a Croácia (particular) e Itália (Liga das Nações) para continuar o trabalho de adaptação a uma nova realidade futebolística, algo novo para ele que nós últimos nove anos jogou no Real Madrid.