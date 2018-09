Mourinho afasta pressão e impõe primeira derrota ao Watford

O melhor arranque de sempre com Watford na Premier League foi interrompido pelo conjunto de José Mourinho, que assim afastou um pouco mais as nuvens negras com que começou a época e se juntou ao Tottenham e Arsenal no grupo de sextos classificados, com nove pontos.

O Watford deixou o Liverpool e o Chelsea sozinhos no comando, com 15 pontos, ficando com os mesmos 12 e vendo-se ultrapassado pelo campeão Manchester City, com 13.

Os 'red devils' adiantaram-se no marcador aos 35 minutos, num lance de insistência em que um cruzamento na esquerda foi desviado à boca da baliza pela barriga do belga Lukaku.

Apenas três minutos depois, na sequência de um canto, Fellaini amortece de cabeça para Smalling, que parou no peio e, sem deixar cair, atirou à meia-volta com o pé esquerdo.

O Watford nunca baixou os braços e reacendeu a luta pelo resultado aos 65, com Andre Gray, sozinho na zona de penálti, a concluir lance ofensivo pela esquerda.

Nos outros jogos do dia, Chelsea e Liverpool venceram e mantém-se líderes do campeonato. O Manchester City está na perseguição depois de derrotar o Fulham.

Jogos e resultados da 5.ª jornada da Premier League:

Tottenham-Liverpool, 1-2

Bournemouth-Leicester, 4-2

Chelsea-Cardiff, 4-1

Huddersfield-Crystal Palace, 0-1

Manchester City-Fulham, 3-0

Newcastle-Arsenal, 1-2

Watford-Manchester United, 1-2

ESTE DOMINGO

Wolverhampton-Burnley

Everton-West Ham

ESTA SEGUNDA-FEIRA

Southampton-Brighton

