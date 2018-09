Manchester City ultrapassa os 500 milhões de euros em receitas de bilheteira

Mansour bin Zayed Al Nahyan, dono do Manchester City, já investiu mais de 1500 milhões de euros no clube inglês nos últimos 10 anos. Isto sem contar com os quase 200 milhões que pagou em 2008 para se tornar proprietário do colosso da Premier League. Mas o clube começa agora a tirar dividendos do sucesso desportivo.

Os dados são do jornal britânico The Guardian, que revela as últimas contas do clube campeão inglês que é treinado por Pep Guardiola e que tem nas suas fileiras o internacional português Bernardo Silva. Na última temporada, o rival do United obteve a maior receita de bilheteira da sua história - 561 milhões de euros, mais 44% do que há cinco anos e quase 6% relativamente à temporada 2015/16.

O Manchester City tornou-se assim no segundo clube inglês a apresentar um maior volume de receitas com bilheteira e a superar os 500 milhões de euros, depois de o Manchester United ter conseguido 651 milhões de euros. E já entrou no top 5 do futebol europeu - além do Manchester United, estão ainda neste lote o Real Madrid, o Barcelona e o Bayern Munique.

Desde que Mansour bin Zayed Al Nahyan se tornou proprietário do clube, o Manchester City conquistou três campeonatos ingleses, uma Taça de Inglaterra, três Taças da Liga e duas Supertaças de Inglaterra.