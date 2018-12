Manchester City surpreendido em casa pelo Crystal Palace

Milivojevic festeja com os colegas o terceiro golo do Crystal Palace

O Manchester City, com Bernardo Silva a jogar todo o encontro, foi este sábado surpreendido em casa pelo Crystal Palace ao perder por 3-2. O resultado faz sorrir o Liverpool, que depois de vencer ontem um Wolverhampton repleto de portugueses lidera agora a Premier League com quatro pontos de avanço sobre a equipa de Pep Guardiola.

Gundogan até colocou o Manchester City a vencer perto da meia hora de jogo, mas o Crystal Palace respondeu de imediato, virando o resultado em poucos minutos. Schlupp, aos 33', e Townsend, aos 35', com um golo candidato aos melhores do ano, foram os responsáveis pela vantagem dos visitantes ao intervalo.

No arranque da segunda parte o Palace aumentou a diferença, através de Milivojevic, com o Manchester City a conseguir mais um golo apenas aos 85', por intermédio de De Bruyne. Os esforços do conjunto de Pep Guardiola nos minutos finais acabaram por não ter efeito prático e os atuais campeões ingleses veem agora o Liverpool mais longe.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Mas a equipa de Manchester não foi a única candidata aos primeiros lugares a sofrer um resultado negativo no seu estádio. O Chelsea perdeu em Stamford Bridge com o Leicester, por 1-0, e está já a 11 pontos do primeiro lugar da tabela.

Noutros jogos, o Arsenal venceu o Burnely, por 3-1, e o Bournemouth ganhou em casa ao Bournemouth (1-0), sendo assim as únicas duas equipas a jogar em casa durante a tarde que ganharam os seus encontros. O Southampton, sem Cédric nos convocados, ganhou no estádio do Huddersfield, o Watford venceu fora o West Ham (Xande Silva ficou no banco), por 2-0, e Newcastle e Fulham empataram sem golos.

O Manchester United, no início da era Solskajer, joga em Cardiff o primeiro encontro depois do despedimento de José Mourinho. O embate está marcado para as 17:30.