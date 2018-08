Manchester City dá seis e já é líder em Inglaterra

Mais de três dezenas de remates, futebol avassalador, seis golos marcados e já o melhor ataque da Premier League. Todas estas palavras estão diretamente relacionadas com o campeão Manchester City que neste domingo recebeu e goleou o Huddersfield por 6-1.



O primeiro golo até demorou e só surgiu aos 25 minutos depois de Ederson... assistir Agüero num lance que se tornou viral decorria ainda o encontro.





Até ao intervalo Gabriel Jesus ampliou a vantagem e Agüero bisou. Em cima do apito para o final dos primeiros 45 minutos Stankovic reduziu para o Huddersfield.



No segundo tempo o City, melindrado com o tento adversário, não deu possibilidades. David Silva fez o 4-1 aos 48', Agüero completou o hattrick aos 75' e Kongolo marcou na própria baliza aos 84'. E o melhor que se pode dizer é que foram seis, mas podiam ter sido sete, oito ou nove.



Ainda antes do apito final, com o jogo a decorrer, o público levantou-se e ovacionou de forma ruidosa em forma de agradecimento pela soberba exibição dos comandados de Pep Guardiola.







Bernardo Silva cumpriu os 90 minutos e quase no fim podia ter marcado e feito o 7-1.



Ainda este domingo o Manchester United de José Mourinho desloca-se ao terreno do Brighton.



