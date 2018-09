Cristiano celebra no final do jogo da Juventus frente ao Sassuolo

Já está. Ponto final nas conversas sobre quando será o primeiro golo oficial de Cristiano Ronaldo pela Juventus. 16 de setembro de 2018 é a data que fica registada na história como aquela em que o avançado português se estreou a marcar pela sua nova equipa, ao fazer os dois golos da vitória sobre o Sassuolo.

CR7 demorou 320 minutos (e 28 remates) a furar o bloqueio das balizas da Série A italiana, admitindo no final da partida que já estava "ansioso" pelo golo, que chegou este domingo em dose dupla. Na carreira do internacional português, a Juventus é o quarto clube a beneficiar dos seus golos, depois de Sporting, Manchester United e Real Madrid. E houve quem tivesse de esperar mais tempo do que os adeptos da Juve para ver um golo de Ronaldo com a camisola da sua equipa.

Em Manchester, Old Trafford celebrou o primeiro golo de Ronaldo com a camisola 7 do United ao fim de 566 minutos jogados pelo português, contratado no verão de 2003 após o jogo de apresentação do novo Estádio de Alvalade, no qual impressionou Alex Ferguson e os jogadores dos red devils.

Foi à 11.ª jornada da Premier League 2003/04 que Cristiano Ronaldo celebrou pela primeira vez, na vitória do Manchester United sobre o Portsmouth, por 3-0. Cristiano começou a partida no banco, entrou aos 75 minutos a substituir Diego Forlán e cinco minutos depois fez o segundo golo da equipa de Alex Ferguson, num livre direto - o primeiro dos 118 golos que marcaria em seis épocas como red devil.

No verão de 2009, Cristiano Ronaldo trocou o Manchester United pelo Real Madrid, por uma então verba recorde de 94 milhões de euros, e pelos merengues não demorou mais do que 35 minutos para fazer o gosto ao pé num jogo oficial. Fê-lo na jornada inaugural da liga espanhola, ao marcar, de penálti, o segundo golo do Real na vitória sobre o Deportivo da Corunha, por 3-2.

Em Madrid, ao longo de nove temporadas, Ronaldo quebrou todos os recordes de golos do clube, chegando aos 450 com a camisola merengue, em 438 jogos oficiais, numa média superior a um golo por jogo.

Mas foi em Alvalade, com a camisola do Sporting, que começou a feliz história de Cristiano Ronaldo com o golo. Na primeira e única época sénior pelos leões, estreou-se a marcar ao fim de 206 minutos, bisando também, tal como este domingo, na vitória leonina sobre o Moreirense, por 3-0. Ronaldo fez os dois últimos golos, na sua primeira partida a titular - e os dois primeiros de uma carreira que já o viu marcar por 660 vezes (entre clubes e seleção).