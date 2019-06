Maldini e Boban assumem gestão desportiva do AC Milan

O AC Milan anunciou esta sexta-feira que a gestão desportiva do clube vai ser entregue a duas lendas do clube, Paolo Maldini e Zvonimir Boban.

O primeiro, que já estava no clube como diretor de desenvolvimento estratégico, assume agora o cargo de diretor técnico, enquanto o croata será o novo chefe para o futebol, sucedendo ao brasileiro Leonardo, antigo jogador do emblema milanês que exercia o cargo desde julho do ano passado. Ambos vão trabalhar em estreita ligação, juntamente com Ivan Gazidis, CEO do emblema rossonero.

O português Luís Campos, que trabalha no Lille, chegou a ser apontado à coordenação do futebol profissional do clube, mas a decisão recaiu em dois históricos do gigante de Milão.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Boban foi jogador da equipa entre 1991 e 2001, vencendo uma Liga dos Campeões, uma Supertaça europeia, quatro campeonatos de Itália e três supertaças, num período em que coincidiu com Paolo Maldini, que fez toda a sua carreira no clube.

O antigo defesa, que esteve em cinco dos sete títulos europeus do AC Milan, vestiu as cores do clube desde os juniores, e nos seniores de 1984 até 2009. Depois destas oficializações, falta agora anunciar o nome do sucessor de Gattuso como treinador da equipa principal. Segundo a imprensa italiana, será Marco Giampaolo, 51 anos, que nas últimas três temporadas dirigiu a Sampdoria.

Sob o comando técnico de Gattuso, que substituiu o colega Vicenzo Montella na época anterior, o AC Milan terminou o campeonato com 68 pontos, em quinto lugar, a um ponto apenas do terceiro e quarto classificados, Inter e Atalanta, que lograram o apuramento para a Liga dos Campeões.