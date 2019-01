Mais uma chicotada na I Liga. Lito Vidigal deixa o comando do V. Setúbal

O Vitória de Setúbal anunciou esta sexta-feira, através de um comunicado, que Lito Vidigal deixou de ser o treinador da equipa, que no próximo jogo será orientada por Sandro Mendes, até agora diretor desportivo do clube. Vidigal chegou ao Vitória no início da época e somou apenas sete vitórias em 24 jogos realizados (empatou cinco e perdeu 12), e deixa o clube sadino na 13.ª posição. O último triunfo do V. Setúbal data do dia 1 de dezembro, frente ao Marítimo.

Eis o comunicado na íntegra:

"O Vitoria Futebol Clube, SAD vem informar os seus sócios e simpatizantes que, nesta data, foi formalizada a revogação, por mútuo acordo, do contrato de trabalho celebrado entre esta Sociedade Anónima Desportiva, o treinador da equipa principal de futebol, Lito Vidigal e restante equipa técnica, revogação que produzirá efeitos imediatos.

A SAD do Vitória agradece o trabalho, dedicação e enorme profissionalismo do treinador e restante equipa técnica, a quem deseja as maiores felicidades a título pessoal e profissional.

Informa-se ainda que no próximo jogo da Liga NOS, frente ao Sporting CP, a equipa será orientada por Sandro Mendes, antigo jogador do Clube que até aqui exercia o cargo de Diretor Desportivo."