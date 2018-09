Mais um passeio do PSG no Parque dos Príncipes

O Paris Saint-Germain continua o seu passeio na Liga francesa, tendo esta quinta-feira vencido o Stade Reims, no Parque dos Princípes, por esclarecedores 4-1, em jogo da 7.ª jornada.

Ainda sem o castigado Kylian Mbappé, o PSG até começou mal o jogo, uma vez que o Reims abriu o marcador logo aos dois minutos por Chavalerin. Contudo, ainda antes do intervalo a situação já estava normalizada, graças a um bis de Cavani e a um penálti transformado por Neymar.

No segundo tempo, foi só confirmar o triunfo com um golo de Thomas Meunier, que permite aos parisienses continuarem só com triunfos na liderança do campeonato e com oito pontos de avanço sobre os segundos classificados, Lyon, Marselha e Lile.

O Lyon, com Anthony Lopes na baliza, foi a Dijon vencer por 3-0, com dois golos de Moussa Dembelé e um de Terrier.

Já o Marselha sentiu bem mais dificuldades, em casa, diante do Estrasburgo, por 3-2. Os visitantes estiveram em vantagem com um golo de Kenny Lala, mas ainda antes do intervalo os marselheses deram a volta ao marcador com um penálti de Dimitri Payet e um golo de Sansom. Só que os instantes finais da partida foram de loucos, uma vez que Nuno da Costa conseguiu o empate aos 89 minutos. Só que, aos 90+1, o Marselha que jogou reduzido a dez jogadores desde os 52 minutos, conseguiu chegar ao triunfo com um golo de Valére Germain.

Já o Lille, com Xeka e os irmãos José e Rui Fonte no onze, foi derrotado em Bordéus, por 1-0. Kamano marcou o golo dos girondinos, que somou a segunda vitória consecutiva e parece estar, finalmente, em recuperação após um péssimo início de temporada.

Eis os jogos da 7.ª jornada:

Nantes-Nice, 1-2

Mónaco-Angers, 0-1

Toulouse-Saint-Étienne, 2-3

Nimes-Guingamp, 0-0

Marselha-Estrasburgo, 3-2

Dijon-Lyon, 0-3

Amiens-Rennes, 2-1

Bordéus-Lille, 1-0

Caen-Montpellier, 2-2

Paris Saint-Germain-Reims, 4-1

Confira aqui a classificação atualizada da Liga francesa