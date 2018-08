Golo de Cristiano Ronaldo em goleada da Juventus aos Sub-23

No último teste antes da estreia no Calcio 2018/19, a Juventus mostrou veia goleadora e voltou a vencer a equipa de Sub-23 da Juve, por 8-0, em mais um jogo-treino. Cristiano Ronaldo jogou e voltou a marcar um golo. Os outros golos foram marcados por Bonucci, João Cancelo, Dybala, Pjanic, Bernardeschi, Mandzukic e Matuidi.

Desta vez o jogo foi à porta fechada e chegou ao fim, depois de o primeiro jogo-treino, que serviu de estreia de CR7, ter sido interrompido depois de uma invasão de campo.

No sábado, a Juventus joga com o Chievo (às 17.00, de Lisboa), no estádio Marcantonio Bentegodi. O jogo deve marcar a estreia de Cristiano Ronaldo em jogos oficiais pelos bianconeros, depois de dois jogos treino com os Sub-23.