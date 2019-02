Mais de três anos depois Taarabt voltou a jogar pelo Benfica

O que parecia impossível aconteceu mesmo. Adel Taarabt voltou a vestir a camisola do Benfica. Este domingo na derrota da equiap B frente ao Cova da Piedade (2-1) o marroquino voltou a jogar pelas águias, mais de três anos depois da última presença numa partida das águias. O último jogo tinha sido a 9 de janeiro de 2016, com o Olhanense, pela equipa B, na II Liga.

Os tempos na Luz mudaram e com Bruno Lage à frente, Taarabt foi reintegrado no plantel na semana passada. Agora jogou 81 minutos pela equipa B, em jogo da da II Liga. O médio-ofensivo foi titular e teve duas ou três arrancadas interessantes, que motivaram aplausos do público no Seixal. O jogador, de 29 anos esteve no lance do único golo encarnado, ao abrir em Frimpong na esquerda, que cruzou para Saponjic cabecear certeiro. Aliás, Taarabt, que nunca jogou pela equipa principal do Benfica foi substituído debaixo de aplausos.

O treinador do Benfica assistiu ao encontro no Seixal, ele que na semana passada explicou porque o reintegrou: "Eu não o conhecia, ouvia algumas histórias sobre o passado dele, mas o que eu vi foi sempre um indivíduo que treinou sempre muito bem, com uma intensidade que eu gosto, desde o 1º dia. Se não foi utilizado na equipa B era porque não fazia sentido, tínhamos o Jota, Willock... Há sete meses e com a minha subida à aquipa A, vejo o mesmo Taarabt a treinar todos os dias com a intensidade que eu gosto. Temos de olhar para ele, ver e perceber se merece uma segunda ou terceira oportunidade: se treina há sete meses com a mesma intensidade é porque alguma coisa mudou e vamos ver se a oportunidade é criada e se a agarra de vez para fazer carreira de acordo com o seu potencial."

A reintegragão do internacional marroquino e a titularidade este domingo, ainda que pela equipa B não deixa de ser uma supresa tendo em conta o que disse o presidente Luís Filipe Vieira, em entrevista à TVI em setembro de 2916: "Taraabt é culpa minha e do Rui Costa (...) Depois da entrevista que deu, não vestirá a camisola do Benfica de certeza."