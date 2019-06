Mãe de Salvio anuncia que o filho vai jogar no Boca Juniors

Eduardo Salvio está de saída do Benfica para rumar ao Boca Juniors. A revelação foi feita pela mãe do futebolista ao jornal argentino Olé.

"Fizemos tudo para convencê-lo a vir, pois somos uma família bostera [termo que designa os adeptos do Boca]. Quem mais força fez foram o meu marido e a esposa do meu filho [Magalí Aravena]", revelou uma emocionada Tota Salvio, a mãe do jogador do Benfica, que não se deteve: "Isto é como recomeçar. Estou tão feliz como no dia em que ele me disse que ia jogar na primeira divisão. Não podia estar mais feliz, pois vê-lo pela televisão e falar por telefone não é a mesma coisa. Vou tê-lo perto de mim outra vez, a ele e aos meus netos."

Segundo aquele jornal argentino, os dirigentes do Boca Juniors já estão em contacto com o Benfica, através do diretor desportivo Nicolás Burdisso, que tenta obter um empréstimo do jogador de 28 anos, que em janeiro renovou contrato com os encarnados até 2022.

Salvio disse esta tarde o sim à proposta do Boca Juniors, depois de não ter estado muito recetivo ao regresso à Argentina.