Madeira Rodrigues: "Decidi apoiar a lista de Ricciardi"

Fusão de candidaturas. Ricciardi negoceia com Madeira Rodrigues

eleições no sporting

Pedro Maneira Rodrigues anunciou esta terça-feira através de um comunicado enviado às redações que vai desistir da candidatura à presidência do Sporting, confirmando que o vai fazer para apoiar a lista de José Maria Ricciardi.

Comunicado de Madeira Rodrigues na íntegra:

"Quando em 2017 decidi avançar com a candidatura à presidência do Sporting Clube de Portugal, fi-lo sobretudo por Sportinguismo, espírito de missão e por ter a certeza de que era essencial existir uma alternativa à Direção do Sporting CP de então, sendo fundamental haver alguém a alertar para o perigo de um segundo mandato. Não ganhei, mas aprendi.

Este ano, quando se colocou o cenário de eleições, não tinha como condição imprescindível voltar a avançar e, na altura em que decidi fazê-lo, foi sobretudo por não ver em nenhum dos candidatos assumidos até à data em que avancei, a capacidade para assumir a condução do Sporting Clube de Portugal. Para além disto, decidi avançar a partir do momento em que tinha asseguradas boas soluções para o futebol e para a área financeira.

Estou habituado a tomar decisões e decidir pelo que entendo ser o melhor e não pelo que é politicamente correto.

Chegando a este ponto e após reflexão e por nunca ter estado obcecado em ser presidente do Sporting Clube de Portugal, mas antes empenhado em contribuir para uma solução eficaz que traga de volta o grande Sporting e para evitar que o seu rumo fique entregue a experimentalismos, decidi apoiar a lista B de José Maria Ricciardi. Dos atuais candidatos é aquele que sei que tem capacidade de gestão e liderança para colocar o Sporting CP no caminho do sucesso.

Dou assim um sinal de união que é fundamental no momento que o nosso clube atravessa.

Agradeço a toda a minha equipa e aos meus apoiantes pela disponibilidade e confiança que em mim depositaram.

Viva o Grande Sporting!

Pedro Madeira Rodrigues"