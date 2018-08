Lyon é o 8.º clube a conquistar a Eusébio Cup

Os franceses do Lyon tornaram-se esta quarta-feira o oitavo clube a conquistar a Eusébio Cup, prova que teve a sua edição inaugural em 2008 e que não se realizou no ano passada, devido à impossibilidade da Chapecoense. Os gauleses juntam-se assim a Inter de Milão, Benfica, Tottenham, São Paulo, Ajax, Monterrey e Torino.

O Benfica foi o clube que mais vezes arrecadou o troféu, mas venceu apenas três das 10 edições da competição anual de pré-época, sempre disputada em formato de jogo único. Os encarnados bateram o AC Milan em 2009 (1-1, 5-4 nas grandes penalidades), o Arsenal em 2011 (2-1) e o Real Madrid de José Mourinho em 2012 (5-2), todas na Luz e antes do falecimento do pantera negra, em janeiro de 2014.

No entanto, o primeiro clube a conquistar a Eusébio Cup foi o Inter de José Mourinho e Luís Figo, a 15 de agosto de 2008, ao vencer as águias então orientadas por Quique Flores no desempate por penáltis (4-5), após um nulo no final dos 90 minutos.

O Tottenham venceu a edição de 2010 (0-1), o São Paulo a de 2013 (0-2) e o Ajax a de 2014 (0-1), antes do primeiro jogo de atribuição do troféu disputado fora do recinto das águias, em 2015, quando o Benfica foi derrotado no México pelo Monterrey (0-3).

No regresso da prova à Luz, há dois anos, o Torino conquistou o troféu no desempate por grandes penalidades (5-6), após um empate a um golo no final dos 90 minutos.