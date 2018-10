Luz verde no caso Rui Patrício. Leões recebem 12 milhões de euros

O Sporting já chegou a acordo com o Wolverhampton por Rui Patrício. De acordo com informações recolhidas pelo DN, o emblema inglês irá pagar uma verba próxima do valor acordo para a transferência no verão (20 milhões de euros) antes de do guarda-redes português ter alegado justa causa para rescindir. Mas nos cofres dos leões vão entrar apenas 12 milhões, pois os restantes oito são para Jorge Mendes, empresário que ajudou nas negociações e que reclamava uma dívida deste valor ainda relativa à transferência de Adrien para o Leicester.

Patrício foi um dos nove jogadores que rescindiu o contrato com o Sporting, depois da invasão à Academia, no passado mês de maio, que terminou com agressões a jogadores e treinadores. O jogador alegou justa causa para sair, mas o clube leonino recorreu para a FIFA, pedindo uma indemnização acima dos 54,7 milhões de euros.

Agora, o Sporting desiste da ação contra o jogador e o seu novo clube, aceitando a transferência como um negócio normal do mercado de verão, recebendo por isso 12 milhões de euros.