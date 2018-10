Luta pelo título nacional reduzida a quatro surfistas

Começaram sete, mas já só restam quatro surfistas na luta pelo título nacional masculino de surf depois da etapa deste sábado. O segundo dia do Bom Petisco Cascais Pro, a quinta e última etapa da Liga MEO Surf, acabou por ditar o fim do sonho para três dos sete competidores que iniciaram esta prova ainda com possibilidades matemáticas de chegar ao título.

A praia do Guincho assistiu a um longo dia de competição e à medida que as horas foram avançando os candidatos foram caindo. O primeiro foi Marlon Lipke, eliminado logo na 2.ª ronda. Já na 3.ª ronda foi a vez de João Kopke e Filipe Jervis dizerem adeus à possibilidade de serem campeões nacionais.

Restam, agora Vasco Ribeiro, Miguel Blanco, Pedro Henrique e Tomás Fernandes nesta luta, pois todos passaram todos aos quartos-de-final. Vasco Ribeiro, que é campeão nacional em título, segue na frente desta luta, ainda que de forma provisória. No entanto, tal como Vasco, também Miguel Blanco e Pedro Henrique apenas dependem de si próprios para serem campeões. Já Tomás Fernandes está dependente do resultado de terceiros.

Cenário e requisitos para o título:

Vasco Ribeiro é campeão se:

- Vencer;

- For 2.º na etapa, desde que Miguel Blanco não vença a etapa;

- For 3.º na etapa, desde que Miguel Blanco não seja 2.º ou melhor e que Pedro Henrique e Tomás Fernandes não vençam a etapa;

- For 5.º na etapa, desde que Miguel Blanco não seja 3.º ou melhor, que Pedro Henrique não seja 2.º ou melhor e que Tomás Fernandes não vença a etapa;

Miguel Blanco é campeão se:

- Vencer;

- Ficar em 2.º na etapa, desde que Vasco Ribeiro e Pedro Henrique não vençam a etapa;

- Ficar em 3.º na etapa, desde que Vasco Ribeiro não seja melhor que 5.º, Pedro Henrique não seja 2.º ou melhor e que Tomás Fernandes não vença a etapa;

Pedro Henrique é campeão se:

- Vencer;

- Ficar em 2.º na etapa; desde que Vasco Ribeiro não seja 3.º ou melhor e que Miguel Blanco e Tomás Fernandes não vençam a etapa.

Tomás Fernandes é campeão se:

- Vencer e Vasco Ribeiro não for 2.º na etapa.

A 3.ª ronda da etapa cascalense também ditou o desfecho das contas do ranking da Liga MEO Surf 2018, com o espanhol Gony Zubizarreta a assegurar o triunfo. Gony é, assim, o novo campeão da Liga MEO Surf, mas não entra nas contas do título nacional - nem do wildcard para o MEO Rip Curl Pro Portugal - por se tratar de um surfista estrangeiro.

Esta sexta-feira a prova feminina também esteve na água e por duas vezes. Camilla Kemp, que já conquistou o título nacional de 2018 de forma antecipada, foi uma das quatro surfistas a conseguir vaga nas meias-finais deste Bom Petisco Cascais Pro, juntando-se a Teresa Bonvalot, Yolanda Sequeira e Carol Henrique.

Neste segundo dia do Bom Petisco Cascais Pro realizaram-se ainda as meias-finais da Moche Groms Cup, onde Afonso Antunes, Joaquim Chaves, Gabriel Ribeiro, Guilherme Ribeiro, Afonso Candeias e Santiago Graça garantiram a qualificação para a final que se disputa este domingo.

Após uma sexta-feira de verão no Guincho, em que as ondas melhoraram um pouco em relação à véspera, é expectável que a ação vá animar ainda mais este sábado, no dia final do Cascais Bom Petisco Pro. O call está marcado para as 07h30 e em jogo, além do título nacional masculino e do wildcard para a etapa portuguesa do circuito mundial de surf, estará ainda o triunfo nesta última etapa da Liga, tanto na prova masculina como feminina.