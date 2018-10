Lukaku valeu triunfo complicado da Bélgica com a Suíça

A Bélgica conquistou a segunda vitória em outros tantos jogos no grupo 2 da Liga A da Liga das Nações. A seleção orientada por Roberto Martínez recebeu, em Bruxelas, a Suíça, e garantiu o triunfo por 2-1, alcançado já perto do final da partida.

Após uma primeira parte sem golos, Romelu Lukaku abriu o marcador aos 58 minutos, após passe de Thomas Meunier. Os suíços, que contaram com Seferovic até aos 69 minutos, foram depois à procura do empate e acabaram por consegui-lo, na sequência de um livre, em que Gavranovic, que entrou para o lugar do avançado do Benfica, aproveitou uma assistência de Nico Elvedi para bater Courtois.

Quando o empate já pairava sob o Estádio Rei Balduíno, eis que Lukaku voltou a aparecer no jogo, concluindo uma bela jogada em que Dries Mertens aproveitou para oferecer a avançado do Manchester United o golo que deu os três pontos aos belgas.

No outro dos grandes jogos do dia, a Croácia voltou a não vencer, aumentando para três jogos seguidos após o segundo lugar no Mundial 2018. Desta vez, foi a Inglaterra que foi a Rijeka arrancar um empate 0-0, numa partida realizada à porta fechada. A grande beneficiada deste resultado foi a Espanha, que assim mantém uma vantagem confortável na liderança, com seis pontos, mais cinco que ingleses e croatas.

Jogos desta sexta-feira da Liga das Nações:

Liga A - Grupo 2

Bélgica-Suíça, 2-1

Liga A - Grupo 4

Croácia-Inglaterra, 0-0

Liga B - Grupo 3

Áustria-Irlanda do Norte, 1-0

Liga C - Grupo 2

Estónia-Finlândia, 0-1

Grécia-Hungria, 1-0

Liga D - Grupo 2

Bielorrússia-Luxemburgo, 1-0

Moldávia-São Marino, 2-0

