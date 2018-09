Luka Modric diz que "foi difícil recomeçar" após o Mundial 2018

Modric e o prémio The Best: "Cristiano leva estas coisas muito a sério"

"Queríamos fazer algo grande com a Croácia, e agora essas emoções estão a cair sobre nós. Não foi fácil superar isso e concentrarmo-nos naquilo que nos espera esta nova temporada", revelou o médio que atua nos espanhóis do Real Madrid, em declarações após a sua vitória no prémio The Best, entregue pela FIFA, em que o português Cristiano Ronaldo terminou na segunda posição.

O médio, de 33 anos, falou ainda das sensações vividas após a final do Mundial 2018, em que a seleção croata saiu derrotada pela França (4-2), e das dificuldades vividas para regressar ao ritmo ideal no Real Madrid.

"Quando chegámos à Croácia e vimos aquela multidão toda, ficámos bastante surpresos. Foi muito comovente partilhar toda a alegria com os nossos compatriotas e estamos muito orgulhosos", afirmou Modric, que foi nomeado pela FIFA como melhor jogador da competição mundial de seleções.

O internacional croata em 115 ocasiões confessou também que "a primeira semana de férias foi passada a celebrar" e que "foi difícil recomeçar depois de todos esses momentos emocionais", mas que se sente "cada vez melhor e a precisar de mais jogos para encontrar novamente o melhor nível".

Este ano, Modric já foi galardoado com os prémios de melhor jogador da UEFA, da FIFA e do Mundial 2018. A Bola de Ouro será entregue pela revista France Football em 03 de dezembro, tendo o croata como o principal candidato, juntamente com Cristiano Ronaldo.