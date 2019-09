Luiz Felipe Scolari despedido do Palmeiras após derrota com Jesus

"A Sociedade Esportiva Palmeiras decidiu, no início da noite desta segunda-feira, encerrar o vínculo de trabalho com o treinador Luiz Felipe Scolari. Juntamente com ele, deixam os cargos os auxiliares Paulo Turra e Carlos Pracidelli", pode ler-se na nota oficial do clube paulista.

O Palmeiras, que perdeu no passado fim de semana com o Flamengo de Jorge Jesus por 3-0, agradece o trabalho prestado pelo técnico campeão do mundo pelo Brasil em 2002, reafirmando o "seu respeito e admiração por toda a história do técnico 'Felipão' no Palmeiras", principalmente o que levou à conquista do último campeonato brasileiro em 2018.