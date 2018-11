Luisão e Júlio César na equipa técnica de Bruno Lage já a pensar em Jesus

Rui Vitória de saída. Lage é solução provisória no Benfica com Jesus na calha

Os ex-jogadores Luisão e Júlio César vão fazer parte da equipa técnica liderada de forma interina por Bruno Lage, que será promovido da equipa B à principal assim que for consumada a rescisão de contrato entre o Benfica e Rui Vitória.

Luisão, de 37 anos, abandonou a carreira de futebolista no dia 25 de setembro com uma cerimónia no Estádio da Luz e desempenha atualmente as funções de relações internacionais do Benfica, cargo que vai abandonar para integrar a equipa técnica ao lado do amigo Júlio César, antigo guarda-redes dos encarnados de 39 anos, que se retirou dos relvados há quase um ano.

Ao que o DN apurou, os dois brasileiros foram escolhidos pelo presidente Luís Filipe Vieira já a pensar na forte hipótese de Jorge Jesus regressar ao Benfica. É que o atual treinador do Al Hilal já deu o aval a Luisão e Júlio César, que foram seus jogadores no Benfica, para que venham a ser seus adjuntos se se concretizar o seu regresso à Luz.

É bom lembrar que Raul José e Miguel Quaresma, adjuntos de Jesus há mais de dez anos, vai quebrar a ligação com o treinador em janeiro, altura em que vão iniciar novas funções no Sporting, o primeiro como chefe do scouting e o outro como diretor técnico para a formação, conforme adiantou o DN na edição de 14 de novembro.